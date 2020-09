Evento on-line da Sedhast ajuda municípios na aplicação de recursos que somam mais de R$ 8 milhões

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) realiza nesta terça-feira (15), a partir das 15h, o evento on-line ‘Operacionalização dos recursos extraordinários Covid-19 SUAS’. A ação tem como objetivo dirimir as dúvidas enfrentadas pelos operadores dos fundos de assistência social, para otimizar a utilização dos recursos extraordinários e agilizar os processos de compras visando atender, em tempo hábil, as novas demandas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

“Sempre reforço que mesmo durante essa pandemia estamos mantendo o atendimento aos gestores e técnicos municipais. Nesse caso, com o evento on-line, vamos esclarecer dúvidas sobre a aplicação desses recursos. É uma oportunidade de cada participante elucidar pontos importantes e no fim fazer com que o recurso disponível seja de fato utilizado na ponta, no atendimento ao cidadão de cada um dos 79 municípios de MS”, destaca a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Campo Grande vai receber R$ 2,06 milhões, seguido por Dourados (R$ 471,4 mil), Corumbá (R$ 366,4 mil) e Três Lagoas (R$ 225,8 mil), conforme consta em publicação do Diário Oficial do Estado (DOE/MS), do último dia 10. No total são R$ 8,18 milhões para 79 municípios do Estado, enviados de pela União, por meio de lei complementar.

Além da secretária da Sedhast, também participam do evento o presidente do Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas) e do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Mato Grosso do Sul (Coegemas), Sérgio Wanderly Silva; Eduardo Dionísio dos Santos, secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) e a secretária Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, Mariana Neris.

A Superintendência da Política de Assistência Social (Supas), que organiza o evento por meio da Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”, está constantemente repassando aos municípios orientações e normativas técnicas sobre a utilização de tais recursos. O evento on-line é mais uma ferramenta disponibilizada.

A inscrição pode ser feita pelo link http://www.cursos.ms.gov.br/EscolaSuas. Para assistir o evento o link é: https://www.youtube.com/watch?v=1B-X9pVcUz8

Leomar Alves Rosa, Sedhast