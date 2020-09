EUA: Trump volta a dizer que democratas tentam fraudar eleição

Funcionário da comissão eleitoral segura cédulas durante recontagem dos votos em Lauderhill, na Flóirda - Carlo Allegri/Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite deste sábado que a oposição democrata estaria trabalhando para fraudar a eleição de 3 de novembro. Ele disse que há relatos de cédulas de democratas que aparecem em dobro, de sumiço de votos republicanos e outros problemas no processo. Com a pandemia, muitos americanos votarão pelos correios, o que Trump vê com ressalvas, sob o argumento de que dá mais margem a fraudes.

As declarações foram realizadas durante comício em um aeroporto em Middletown, Pensilvânia. Trump também defendeu a indicação feita mais cedo de Amy Coney Barrett para a Suprema Corte. Segundo o presidente, a oposição deseja "acabar com a segunda emenda", que permite a legítima defesa e o uso de armas, e também, segundo ele, gostaria de permitir o aborto na etapa final da gravidez e abolir a pena de morte em todos os casos.

Em sua fala, Trump prometeu uma retomada econômica forte e também defendeu sua estratégia para enfrentar a pandemia, que, segundo o mandatário, teria salvado milhões de vidas. Ele ainda voltou a mostrar otimismo com a perspectiva de uma vacina para a covid-19 em breve, dizendo que ela deverá vir "em tempo recorde", mas sem citar datas específicas.