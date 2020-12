EUA: Senado aprova orçamento-tampão em meio a debate fiscal

O Senado dos Estados Unidos - (Foto: Agência Brasil)

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira, 11, orçamento-tampão para financiar as atividades do governo por uma semana, dando aos parlamentares mais tempo para negociar um novo pacote fiscal.

O presidente americano, Donald Trump, terá até 0h01 de sábado para assinar a legislação que estende o financiamento até 18 de dezembro e evitar uma paralisação do governo. Uma pressão de alguns legisladores para garantir votos em tópicos favorecidos complicou brevemente o processo de aprovação do projeto antes que o Senado o aprovasse na sexta-feira.

A pressão para manter o financiamento do governo ocorre em um momento em que os parlamentares ainda buscam elaborar um projeto de lei de alívio econômico. Embora os principais republicanos do Senado tenham indicado que os esforços de um grupo bipartidário para chegar a um acordo sobre uma estrutura de US$ 908 bilhões provavelmente não ganharão seu apoio, a coalizão de republicanos e democratas continuou as negociações na sexta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.