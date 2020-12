EUA registram recorde diário de casos nos EUA, com 2.861 mortes, diz CDC

O Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos afirma em seu balanço desta sexta-feira, 4, que o país registrou 219.187 casos da covid-19 nas últimas 24 horas, recorde dos EUA nesse quesito, segundo a imprensa americana. Além disso, houve 2.861 mortes no mesmo intervalo, mais do que as 2.762 do dia anterior.

O número total de mortes pela doença no país está em 275.386, com mais de 14 milhões de casos confirmados. Segundo a imprensa americana, há certa divergência entre os números do CDC e o dos Estados americanos.

No levantamento da Universidade Johns Hopkins também há certa diferença. Para a instituição, os EUA já têm 277.412 mortes, com mais de 14,2 milhões de casos.

A universidade aponta em seu levantamento que, em todo o mundo, já foram confirmados 65,58 milhões de casos, com 1,512 milhão de mortes pela doença.