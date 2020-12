EUA e Reino Unido fecham acordo que facilita comércio no pós-Brexit - ( Foto: Estadão )

Estados Unidos e Reino Unido fecharam nesta quarta-feira, 16, acordo alfandegário que permitirá a continuidade do comércio regular entre os dois países no período subsequente ao Brexit, como é conhecido o processo de saída de Londres da União Europeia, que será oficializado em 1º de janeiro de 2021.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, o governo britânico informou que o pacto permitirá que as duas potências sigam colaborando em diversas áreas, entre elas no compartilhamento de dados e no combate a fraudes.

"Este acordo nos permitirá continuar a cooperar no combate a infrações alfandegárias, compartilhando informações e boas práticas, e fornece a base jurídica para esquemas que facilitem os fluxos comerciais de importadores e exportadores", explicou o secretário financeiro do Tesouro britânico, Jesse Norman.