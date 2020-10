EUA: debate de candidatos à vice-presidência não será cancelado

Donald Trump está com covid-19 - (Foto: Tom Brenner/NYT)

O debate entre os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos, Mike Pence e Kamala Harris, acontecerá na próxima quarta-feira, 7, como planejado, mesmo após o presidente americano, Donald Trump, testar positivo para o coronavírus. A informação foi confirmada por um representante da organização do evento, que será realizado em Salt Lake City.

Os dois postulantes anunciaram hoje que testaram negativo para a doença. Segundo o médico de Pence, Jesse Schonau, o vice-presidente não teve contato direto com nenhuma das pessoas que foram contaminadas. "Pence segue em bom estado de saúde está livre para continuar com suas atividades normais", afirmou. Fonte: Associated Press.