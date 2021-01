EUA colocam chinesa CNOOC em lista de empresas que ameaçam segurança nacional

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos colocou a petroleira chinesa Chinese National Overseas Oil Corporation (CNOOC) em uma lista de empresas que representam ameaça à segurança nacional do país. O órgão ainda limitou as exportações de tecnologia para a companhia Skyrizon, também do país asiático.

"As ações imprudentes e beligerantes da China no Mar da China Meridional e seu impulso agressivo para adquirir propriedade intelectual e tecnologia sensíveis para seus esforços de militarização são uma ameaça à segurança nacional dos EUA e à segurança da comunidade internacional", disse o secretário de Comércio, Wilbur Ross, em um comunicado.