EUA: Biden indica primeiras ações executivas previstas após a posse

Em suas primeiras horas como presidente, Joe Biden planeja adotar ações executivas para reverter algumas das decisões mais controversas de seu predecessor e para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, disse o seu novo chefe de gabinete, Ron Klain, em memorando distribuído à equipe sênior.

A salva após a posse anunciaria uma blitz de 10 dias de ações executivas. Biden busca agir rapidamente para redirecionar o país após a presidência de Donald Trump, sem esperar pelo Congresso. Na quarta-feira, após sua posse, Biden vai acabar com a restrição de Trump sobre a imigração para os EUA de alguns países de maioria muçulmana, se mobilizar para reingressar no acordo climático de Paris e exigir uso de máscara em propriedade federal e durante viagens interestaduais. Essas são algumas de uma dúzia de ações que Biden tomará em seu primeiro dia na Casa Branca, segundo o memorando.

"Estas ações executivas vão proporcionar alívio a milhões de norte-americanos

que estão lutando para enfrentar essas crises", disse Klain no memorando. "O presidente eleito Biden tomará medidas - não apenas para reverter os piores

danos da administração Trump - mas também para começar a mover nosso país para frente."

"A realização plena" dos objetivos de Biden exigirá que o Congresso aja, disse Klain, incluindo o projeto de lei de alívio para conter os efeitos da pandemia de US$ 1,9 trilhão delineado na quinta-feira. Klain disse ainda que Biden também vai propor uma reforma abrangente da imigração aos legisladores em seu primeiro dia de mandato.

No dia seguinte, quinta-feira, Biden assinaria ordens relacionadas ao surto de covid-19 com o objetivo de reabrir escolas e empresas e expandir testes do vírus. No dia seguinte, sexta-feira, está prevista ação de fornecimento de alívio econômico para aqueles que sofrem os custos econômicos da pandemia.

Na semana seguinte, Biden tomaria medidas adicionais relacionados à reforma da justiça criminal, à mudança climática e à imigração - incluindo uma diretiva para acelerar o reagrupamento de famílias separadas na fronteira EUA-México sob as políticas de Trump.

Os presidentes entrantes tradicionalmente agem rapidamente para assinar uma série de ordens executivas quando tomam posse. Trump fez o mesmo, mas muitas de suas ordens foram contestadas e até suspensas pelos tribunais. Fonte: Associated Press.