EUA anunciam sanções contra Turquia por compra de mísseis russos

Turquia compra de mísseis russos - (Foto: Divulgação)

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira, 14, a imposição de sanções contra a indivíduos ligados às Indústrias de Defesa da Presidência da Turquia, inclusive o presidente da agência, Ismail Demir. Em comunicado, o órgão informou que as punições foram motivadas pela compra de um sistema de mísseis da Rússia, o que representaria uma violação a um integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Essa é a segunda vez que Ancara é alvo de medidas do Ocidente nos últimos dias. Na última sexta-feira, o Conselho Europeu anunciou apoio à imposição de sanções contra autoridades da Turquia por "ações unilaterais e provocações" no leste do Mar Mediterrâneo.