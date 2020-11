ETE IPÊ de Dourados terá o dobro da capacidade de tratamento

Imagem da ETE IPÊ em obras de ampliação de capacidade de tratamento - (Foto: Acom Sanesul)

Recentemente entregue, a Estação de Tratamento de Esgoto – Ipê é a uma das obras mais importantes para a cidade de Dourados.

Inaugurada com a capacidade de tratar até 100 litros de esgoto bruto por segundo, ela já está passando por uma ampliação para tratar com o dobro da capacidade. O projeto já era previsto.

Quando as obras acabarem, ela será a segunda maior ETE em capacidade da Sanesul em atividade, junto com a ETE Planalto de Três Lagoas.

O sistema operacional da ETE Ipê hoje é composto por gradeamento e desarenador, seguido de Reator Anaeróbio do tipo UASB (são 02 unidades), filtro biológico percolador e decantador secundário. Além disso, ela possui uma elevatória e um laboratório operacional.

A ETE Ipê foi projetada para receber os efluentes domésticos de muitos bairros de Dourados, em torno de 50, sendo que grande parte deles já possui a rede de coleta e ligações domiciliares prontas.

Essa obra e investimento faz parte de uma grande ação do Governo do Estado que está empenhado na busca pela universalização do serviço de esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul.

O investimento é de R$ 6,2 milhões, recurso do Governo Federal e contrapartida da Sanesul.

A Estação de Tratamento de Esgoto – Ipê foi entregue no dia 02 de outubro pela Sanesul e Governo do Estado.

Entre os bairros atendidos estão: o Jardim Guaicurus, Estrela Poravi I e II, Parque dos Beija-Flores, Jardim Colibri (Partes), Parque dos Jequitibás, Estrela Vera, Joquei Clube, Canaã IV e parte do II, Parque das Nações I e II, Vila São Braz, Ponte Branca, São Cristóvão, João Paulo II, Vila Ubiratan, Jardim Brasília, Jardim Guanabara,Jardim Yoshikawa,Vila Guarani, Vila São Francisco, Jardim Maipu, Jardim Maracanã, Estrela Pytã, Parque Residencial Pelicano,Estrela Hory, Canaã I, Monte Líbano, Vila Icassati, Vila Mary, Continental , Vila Arapongas , Jardim Santa Brígida , Jardim dos Estados, Jardim Piratininga, Jardim Aydê, Jardim Porto Belo, Jardim Vitória I e II, Jardim Carisma, Jardim Parati, Jardim Morada do Sol, Vila Nova Esperança , Jardim Santa Hermínia, Residencial Pantanal , Jardim Santa Maria, Caiman, Jardim Marcia, Jardim Guarujá, Jardim Ibirapuera, Dubai I e II, Esplanada, Vival dos Ipês, Jardim do Bosque.