Estudantes recorrem a ajuda de deputado para que UFMS leve em conta avaliação do SISU

Estudantes buscaram o mandato do deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS) para que a UFMS (Universidade Federal de MS) volte a aceitar o ingresso dos alunos no primeiro semestre de 2021 pelo SISU (Sistema de Seleção Unificada).

A decisão de suspender o SISU, segundo os estudantes, trouxe prejuízos para aqueles que não têm condições de viajar de suas cidades para realizar as provas de vestibular. “Os estudantes pedem ao Conselho de Ensino de Graduação da Universidade uma alternativa para que possa ser adequado o calendário já que este é um momento sem precedentes em razão das conseqüências da pandemia do Covid-19”.

Kemp encaminhou documento para o reitor da UFMS, Marcelo Turine e solicitou a revisão da decisão que suspendeu a avaliação pelo SISU para o ingresso na universidade.

Projeto de lei - Na mesma sessão o deputado faz a adequação da legislação que autoriza as servidoras estaduais, mães de crianças com deficiência a trabalharem meio período e cumprirem 36 horas semanais.

“A Lei estadual nº 1.134 de 1991 possibilita o afastamento das servidoras mães de filhos com deficiência. É um apoio para as famílias que vivem esta realidade. Hoje, a legislação precisa sofrer adequações e também ser estendida para as famílias homoafetivas. O texto da lei autoriza a redução da carga horária apenas às mulheres. A nossa proposta é no sentido da concessão do afastamento ser permitida para homens e mulheres, servidores, que tenham filhos com deficiência”, explica o autor da proposta.