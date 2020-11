Estudantes já podem se inscrever para oficinas gratuitas do Sebrae

Programação é gratuita - (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para estudantes do Ensino Fundamental (8º e 9º anos) e Ensino Médio participarem de um combo de oficinas sobre empreendedorismo ofertadas pelo Sebrae/MS. As atividades serão transmitidas de forma on-line, entre os dias 09 de novembro a 08 de dezembro, e são voltadas a alunos da rede pública e particular do estado. A participação é gratuita.



Ao todo, as oficinas irão trabalhar seis temáticas, que constroem uma jornada dentro do empreendedorismo: “Viagem ao mundo do empreendedorismo”; “Laboratório de ideias”; “Projeto de vida. Você tem um?”; “Relações Humanas. Por que isto é importante?”; “Empreendedorismo Digital e Profissões do Futuro” e “Comunicação e Marketing”. Cada oficina tem duração de quatro horas.



Conforme a gestora estadual do programa de Educação Empreendedora do Sebrae/MS, Priscila Veloso, o evento é uma oportunidade para os estudantes se aprofundarem em temas úteis para o dia a dia. “O grande objetivo é levar para o estudante o mundo do empreendedorismo, e que ele saiba que o empreendedorismo não é apenas empreender em negócios, mas que ele pode estar empreendendo em sua própria vida”, destaca.



As oficinas integram a programação do evento Sebrae Revolution Empreendedor do Futuro, que acontece nos dias 25 e 27 de novembro para mostrar aos estudantes que é possível construir um portfólio de carreiras, empreender a própria vida e ir moldando as escolhas, por meio dos estudos e da prática no mercado.



Sobre as oficinas

A primeira oficina, “Viagem ao mundo do empreendedorismo” irá trabalhar os conceitos fundamentais do universo do empreendedorismo. Já a oficina “Laboratório de Ideias” abordará a importância das novas ideias no contexto da inovação e na busca de solução para novos ou velhos problemas.



A oficina “Projeto de Vida! Você tem um?” irá fazer os estudantes refletirem sobre a importância da gestão do tempo e da construção de um projeto de vida. Já a oficina “Relações Humanas – por que isto é importante?” tratará sobre as relações humanas no contexto da família, dos amigos, da escola e do trabalho.



A Oficina “Empreendedorismo Digital e Profissões do Futuro” abordará as novas possibilidades de atuação pessoal e profissional, surgidas no contexto da sociedade digital. Por fim, a oficina “Comunicação e Marketing” trará diversos aspectos da comunicação e do marketing, onde será estimulada a criatividade dos participantes na construção de um Plano de Marketing Pessoal.



Como participar

Cada oficina será transmitida pela plataforma Meet, ao vivo. Os interessados devem se inscrever previamente pelo link bit.ly/empreendedorfuturo2020, onde também está disponível a programação completa com os horários e datas das oficinas. Vale lembrar que as inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas.