Estado reúne profissionais de TI para modernizar sistemas de tecnologia de MS

Profissionais de tecnologia da informação do Governo do Estado, de cinco secretarias, do Detran e da PGE, estão trabalhando em conjunto para modernizar os sistemas online de Mato Grosso do Sul. O objetivo do grupo é criar um planejamento para promover ações de desenvolvimento para o setor.

As discussões são realizadas dentro do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI), que foi criado em julho deste ano com 16 membros, titulares e suplentes, e é presidido pelo secretário estadual de Fazenda, Felipe Mattos.

A primeira reunião do Comitê foi nesta semana. “Nossos setores de tecnologia da informação sempre foram voltados para operação e execução de serviços. Agora, estamos discutindo esse planejamento estratégico e de governança”, explicou o assessor técnico da Superintendência de Gestão da Informação (SGI) da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Gustavo Nantes Gualberto.

Entre os propósitos do CETI está a elaboração do Plano Estratégico de TI (PETI) do Estado com adoção de novas políticas de segurança da informação, execução de planejamento orçamentário e a estruturação organizacional do setor em todas as unidades gestoras do Governo.

Os profissionais de TI gerenciam as informações do Governo em redes de computadores. Eles ainda lidam com processamento de dados, engenharia de software, informática, hardwares e softwares, entre outros sistemas tecnológicos, como criação de aplicativos e de sites.

Formação

Fazem parte do Comitê profissionais de TI da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), da SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), da SES (Secretaria de Estado de Saúde), da SED (Secretaria de Estado de Educação) e da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), além de servidores do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e da PGE (Procuradoria Geral do Estado).

Decreto 15.478

Bruno Chaves, Subcom

Foto: Divulgação SGI