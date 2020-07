Estado repassa mais cinco respiradores pulmonares para município de Corumbá

A ampliação da estrutura de saúde em Corumbá teve início em março deste ano com o objetivo de atender a todos os pacientes de Covid-19 - (Foto: AXEL HEIMKEN)

O município de Corumbá recebeu nesta terça-feira (28.07) mais cinco respiradores pulmonares para a montagem de leitos de UTI clínicos na rede pública de saúde local. Os aparelhos, doados pelo Ministério da Saúde e repassados pelo Governo do Estado - por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) -, fazem parte do esforço conjunto na estratégia de garantir atendimento aos pacientes de Covid-19 e outras doenças em todas as regiões do Estado.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a medida segue a determinação do governador Reinaldo Azambuja de que seja feito todo o possível para que nenhum sul-mato-grossense fique sem atendimento por falta de leitos, seja na capital ou no interior. “Agradeço a parceria de trabalho da prefeitura e secretaria de Saúde de Corumbá e dos demais prefeitos e secretários municipais de saúde, focados nessa guerra contra o coronavírus”, salientou.

Ampliação

A ampliação da estrutura de saúde em Corumbá teve início em março deste ano com o objetivo de atender a todos os pacientes de Covid-19. “Instituímos 13 leitos de UTI exclusivos para Covid -19 e 40 leitos clínicos. Essas conquistas foram possíveis pela parceria do governador Reinaldo Azambuja e do secretário do Estado Geraldo Resen d e, que atenderam nossa solicitação. Agora, podemos dar melhores condições de atendimento em nosso Hospital”, salientou o secretário Rogério Leite, que também agradeceu ao Estado pelo envio de máscaras, protetores faciais e demais insumos para os pacientes que fazem hemodiálise.

Para o prefeito Marcelo Iunes a união de todos é fundamental neste momento. “Por intermédio de articulações do secretário municipal de Saúde Rogério Leite com o secretário estadual Geraldo Resende recebemos estes equipamentos, que são fundamentais para tratar os pacientes graves. Desta forma, trabalhando juntos, cada um faz o que lhe compete para enfrentar a pandemia”, conclui Iunes.