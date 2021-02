Estado prioriza a recuperação dos eixos rodoviários de escoamento da produção

Trecho em obras na MS-040: rodovia tem tráfego pesado de bitrens com grãos e minério - (Foto: Agesul)

As rodovias estaduais que integram os caminhos de escoamento da produção agrícola, cuja colheita de grãos se iniciou em algumas regiões, estão recebendo atenção especial da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) com serviços emergenciais de recuperação do pavimento e revestimento primário.

A Agesul mantém frentes de trabalho em todas as suas regionais, enfrentando as dificuldades de cumprimento de metas devido a intensidade das chuvas. Na MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo, por exemplo, os serviços tem sofrido uma sequencia de interrupções devido as fortes precipitações. Em janeiro, as quatro equipes da Agesul trabalharam apenas uma semana no trecho.

O diretor de Manutenção Viário da agência, Mauro Azambuja Rondon, explicou que o governo estadual definiu como prioridades de atendimento para garantir segurança e trafegabilidade a malha rodoviária de movimentação da safra agrícola e também de exportação de matéria prima para os portos de Paranaguá (PR), Santos (SP) e Porto Murtinho.

Apoio aos municípios

“Nesse sentido – explica Mauro Rondon -, estamos atuando fortemente na rede viária que integram as regiões produtoras, como Chapadão do Sul, Dourados, Maracaju e Sidrolândia, além daquelas rodovias que escoam produtos para fora do Estado, onde se enquadra a MS-040, para atender a grande demanda de caminhões com um tráfego seguro e adequado”.

A manutenção da malha é contínua, o ano todo, e o serviço de tapa-buraco é uma intervenção de curto prazo e emergencial, enquanto se processa a contratação de projetos executivos ou da restauração efetiva do pavimento deteriorado, esclarece o gerente da Agesul.

“O tapa-buraco não ocorre apenas na pré-safra, mas nesse início de ano estamos enfrentando um alto índice de precipitações fora dos padrões, o que tem prejudicado o andamento dos serviços”, disse ele.

Além dessas intervenções, a Agesul tem dado suporte aos municípios, por meio de suas patrulhas, para recuperação das estradas vicinais.