Estado pavimenta rodovia, ergue 3 pontes de concreto e constrói 140 moradias em Paranhos

Pela Agehab, o Governo do Estado entregou 140 moradias - (Foto: Chico Ribeiro)

Com 14,4 mil habitantes, segundo estimado pelo IBGE, Paranhos contabiliza importantes investimentos estaduais nas áreas urbana e rural. De 2015 para cá, período de gestão do governador Reinaldo Azambuja, a cidade recebeu R$ 31,7 milhões em infraestrutura e saneamento. As obras vão da pavimentação da MS-165 a construção de redes coletoras de esgoto.

A pavimentação de 95 quilômetros da rodovia MS-165, entre Paranhos e Coronel Sapucaia, criou mais uma opção segura de acesso ao município, além da MS-295. Viabilizada com R$ 18,8 milhões, a rota ainda contribui com o escoamento da produção agropecuária da região Sul-Fronteira e dá mais competitividade ao setor.

Três pontes de concreto foram construídas pelo Estado na zona rural com investimento aproximado de R$ 4 milhões: uma sobre o córrego Vermelho, numa extensão de 28 metros; outra sobre o rio Iguatemi, numa extensão de 66 metros; e a última sobre o córrego Taquaperí, numa extensão de 14 metros.

Na área urbana, cerca de um quilômetro de drenagem e 19 quilômetros quadrados de pavimentação foram executados na Rua Pedro Nunes e em vias adjacentes - em um investimento de R$ 2,98 milhões de recursos próprios do Governo do Estado, por meio do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul).

Pela Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul), o Governo do Estado entregou 140 moradias. Pela Sanesul, foram entregues 8 mil metros de rede de distribuição de água, 384 ligações domiciliares de água, 7,8 mil metros de rede coletora de esgoto e 359 ligações domiciliares de esgotamento.