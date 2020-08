Estado investe R$ 48 milhões em obras de infraestrutura no município de Iguatemi

Os investimentos do Governo do Estado e o lançamento de obras de infraestrutura no município de Iguatemi foram temas da entrevista concedida pelo governador Reinaldo Azambuja, à Rádio Boa Nova, 10.6,9, na manhã desta terça-feira, dia 11.

Reinaldo destacou a importância destes investimentos na qualidade de vida da população, não só de Iguatemi, mas de todo o Estado.

Entre os investimentos lançados, que somam R$ 48 milhões, ganham destaque a revitalização de 914 metros da rodovia Guaíra Porã, a MS-295; e a implantação e pavimentação de 31,70 quilômetros da MS-290, a antiga Estrada da Balsinha, que liga os municípios de Iguatemi, Itaquiraí e Naviraí.

Na rodovia Guaíra Porã serão investidos R$ 2,7 milhões, para duplicação da pista, pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização, paisagismo, iluminação e implantação de ciclovia. Os demais investimentos estão na fase de licitação.

Reinaldo Azambuja autorizou ainda abertura do processo licitatório da obra de implantação e pavimentação dos 31,70 quilômetros da MS-290, num total de R$ 42,4 milhões. E das obras de restauração da Rua Senador Muller e das avenidas Otaviano dos Santos e Presidente Vargas; e de construção da ponte de concreto sobre o Rio Maracaí, num total de R$ 2,8 milhões.