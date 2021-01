Estado injeta mais de R$ 130 milhões em obras para Três Lagoas, Chapadão do Sul e Bonito

Governo já pavimentou parte da chamada Estrada do 21 e agora prepara asfaltamento de mais um trecho - (Foto: Chico Ribeiro)

Obras que atendem os setores de saneamento, infraestrutura, malha rodoviária e turismo nas cidades de Três Lagoas, Chapadão do Sul e Bonito foram lançadas e vistoriadas pelo governador em exercício, o deputado Paulo Corrêa. Em três dias a frente do executivo estadual entregou, lançou e vistoriou obras importantes para diferentes setores como saneamento básico, infraestrutura, habitação, malha rodoviária e turismo.

Corrêa assumiu o comando do governo estadual no dia 26 de janeiro, após as férias do governador Reinaldo Azambuja e o afastamento do vice-governador Murilo Zauith, que foi diagnosticado com covid-19. O deputado segue no cargo até o dia 30, após cumprir extensa agenda de compromissos e reuniões.

A primeira agenda foi dia 27 ao município de Três Lagoas, onde entregou obras de ampliação do sistema de abastecimento de água, em investimento de R$ 9,5 milhões. Foi anunciado ainda mais R$ 9,8 milhões para manter a universalização do fornecimento (água) e ampliar a rede de coleta de tratamento de esgoto, com mais 19.388 metros de rede coletora e 1.200 ligações domiciliares.

“É a primeira obra que inauguro como governador em exercício. Temos orgulho do trabalho da Sanesul. E tenho muito orgulho de estar representando o Governo do Estado. Sou o terceiro deputado de Mato Grosso do Sul a ter a sorte e a honra de substituir um governador”, descreveu.

Aproveitando a agenda, Corrêa , juntos com os secretários Eduardo Riedel (Segov) e Sérgio de Paula (Secretário Especial), vistoriou a obra do Hospital Regional de Três Lagoas que já está na sua fase final, com mais de 90% concluída. A expectativa é que seja entregue com os devidos equipamentos ainda em 2021. A unidade vai dispor de 171 leitos com pediatria, cardiologia, maternidade, neonatal e UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). O investimento é de R$ 56 milhões.

Chapadão do Sul

Em Chapadão, obras estaduais foram vistoriadas (Foto: Ana Brito)

Paulo Corrêa anunciou em viagem (27) a Chapadão do Sul a obra de pavimentação de 47 km da rodovia MS-320, que se trata de uma antiga reivindicação da comunidade local. Ele destacou a parceria do governo estadual com a prefeitura municipal, com os dois lados trabalhando pelo desenvolvimento regional. Os recursos do Governo de MS para a obra é de R$ 38 milhões.

“Além de visitar as obras em Chapadão do Sul, viemos aqui, a pedido do governador Reinaldo Azambuja, anunciar que em fevereiro será lançada a licitação para pavimentação da MS-320, que é um pedido antigo que há muito tempo trabalhamos”, afirmou.

Ele citou nesta oportunidade a importância da concessão da rodovia MS-306 para iniciativa privada, que vai melhorar o tráfego, ajudar no escoamento da produção e gerar mais integração entre os municípios da região, potencializando a economia e geração de renda.

A comitiva ainda seguiu para acompanhar as obras da construção do Posto Rodoviário Estadual na rodovia MS-306 e vistoriar obras de recapeamento de vias de acesso ao município, entre elas as ruas Mato Grosso do Sul, Onze de Outubro e Paraná 1 e 2, no valor de R$ 3 milhões. O governador também fez questão de conhecer o Residencial Planalto 1, que vai contemplar 96 famílias, em um investimento de R$ 8,2 milhões, em uma parceria do governo estadual e federal.

Bonito

Fechando a semana, Paulo Corrêa esteve na sexta-feira (29) em Bonito, um dos principais polos turísticos do Estado, onde autorizou a elaboração do projeto executivo para obra de pavimentação na “Rodovia do Turismo”, no valor de R$ 204,4 mil, que será entre as pontes do Córrego Restinga e do Rio Formoso, em um trecho de 8,3 quilômetros, ligando a cidade a Ilha do Padre.

Também foi lançadas licitações para obras de pavimentação em mais de 100 km da MS-345, no trecho entre Bonito e Anastácio, que é conhecida como “Estrada do 21”, que será uma rota turística importante para região, além de reduzir em até 80 km a viagem de Campo Grande para o município. “Essa obra atende pedido antigo do trade turístico. A pavimentação dará mais competitividade ao setor”.

Ele ainda vistoriou a construção do quartel do Corpo de Bombeiros, em projeto que está em 47% já concluído, com investimento de R$ 3,1 milhões, além da pavimentação da rodovia MS-382, entre Bonito e a Gruta do Lago Azul, que é um dos passeios mais tradicionais da cidade, no valor de R$ 6 milhões. Nesta oportunidade, o prefeito Josmail Rodrigues lançou o projeto executivo do rodoanel, que será construído com apoio do governo.

Paulo Corrêa assumiu o comando do governo estadual no dia 26 de janeiro, após as férias do governador Reinaldo Azambuja e o afastamento do vice-governador Murilo Zauith, que foi diagnosticado com covid-19. O deputado segue no cargo até o dia 30, após cumprir extensa agenda de compromissos e reuniões.