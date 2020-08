Estado encerra semana com saldo de R$ 7,9 milhões em obras entregues em três municípios

No Conesul, o município de Japorã recebeu obras de asfalto e drenagem nas ruas Naviraí, Ponta Porã e Sagarana. - (Foto: Saul Scharamm)

O Governo do Estado encerra a semana com saldo positivo de R$ 7,9 milhões em obras entregues nos municípios de Aral Moreira, Japorã e Laguna Carapã. Os empreendimentos nas áreas de saneamento básico e infraestrutura urbana beneficiam uma população estimada de 28,6 mil sul-mato-grossenses, conforme dados do IBGE.

Na região Sul-Fronteira, as cidades de Aral Moreira e Laguna Carapã inauguraram estações de tratamento de esgoto da Sanesul com 914 ligações domiciliares. No Conesul, o município de Japorã recebeu obras de asfalto e drenagem nas ruas Naviraí, Ponta Porã e Sagarana.

“Nosso governo fez o dever de casa. Temos parceria com os municípios da Sul-Fronteira, do Conesul e de todas as regiões do Estado. Só um governo municipalista está presente nos municípios ajudando nas demandas e colocando os investimentos, que além de gerar emprego e renda melhoram a qualidade de vida das pessoas”, destacou o governador Reinaldo Azambuja.

O saneamento básico em Mato Grosso do Sul tem papel estratégico no radar de investimentos do Governo do Estado, que trabalha no projeto de Parceria Público-Privada (PPP) da Sanesul para universalizar a coleta e o tratamento de esgoto nas 68 cidades onde a estatal opera.

Nesta semana, Reinaldo Azambuja e sua equipe de governo apresentaram a proposta da PPP a investidores da Bolsa de Valores de São Paulo. Pelo menos cinco desses players já têm interesse na parceria. Eles já percorrem o Estado para conhecer a estrutura administrativa e operacional da Sanesul e montam propostas de investimentos que pode beneficiar R$ 1,7 milhão de pessoas.

Como o Estado já possui 100% de cobertura no tratamento e distribuição de água, a meta da PPP é elevar de 50% para 100% a cobertura de coleta, tratamento e descarte do esgoto nos próximos 10 anos. Para isso, o Governo busca a parceria de uma empresa privada que tope investir R$ 4,5 bilhões nos sistemas de esgotamento sanitário de Mato Grosso do Sul nos próximos 30 anos.

Lançamentos

Além de entregar obras de saneamento e avançar no processo da PPP da Sanesul, o Governo do Estado lançou nesta semana obras de infraestrutura urbana e rural que somam R$ 64 milhões em recursos públicos.

Novas ligações sanitárias, rodovias, recapeamento de ruas e avenidas e até a construção de uma ponte vão, em breve, atender milhares de sul-mato-grossenses em Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Laguna Carapã e Naviraí.

O Estado autorizou a abertura de processos licitatórios para pavimentação de 31 quilômetros da rodovia MS-290, a antiga Estrada da Balsinha, que liga as cidades de Naviraí, Itaquiraí e Iguatemi (R$ 42 milhões); e construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Maracaí, no acesso ao assentamento Rancho do Loma, em Iguatemi (R$ 1,1 milhão).

Ainda autorizou o início imediato da obra de implantação e pavimentação da MS-165, a rodovia Sul-Fronteira, entre Aral Moreira e Coronel Sapucaia (R$ 9,9 milhões); e a licitação para a construção de 27 mil metros de rede coletora de esgoto com 1.239 ligações domiciliares em Aral Morera.

Estação de tratamento de esgoto entregue em Aral Moreira. Foto: Sanesul