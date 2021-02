Estado do Rio registra 51 mortes e 2.690 novos casos de covid-19 em 24 horas

(Foto: Rovena Rosa/ Agência Brasil)

O Estado do Rio de Janeiro registrou 51 mortes por covid-19 e 2.690 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde deste sábado (6) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 30.596 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 537.824 casos da doença. A capital concentra tanto o maior número de mortes (17.647) como o maior número de casos no Estado (191.991).