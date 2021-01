Estado do Rio registra 189 mortes e 4015 novos casos de covid-19 em 24 horas

O Estado do Rio de Janeiro registrou 189 mortes por covid-19 e 4015 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (20) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 28.215 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 490.821 casos da doença. A capital concentra tanto o maior número de mortes (16.399) como o maior número de casos no Estado (182.032).