Estado do Rio confirma 929 novos casos de covid-19 em 24h

Foto: Divulgação

O Estado do Rio de Janeiro registrou 929 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), desde o início da pandemia 420.075 diagnósticos da doença foram registrados. Ao todo 24.905 pessoas morreram no Rio em decorrência do novo coronavírus. Há ainda 548 óbitos em investigação.

Um total de cinco novos óbitos em decorrência da covid-19 foram registrados neste sábado, 26, no Estado. Os dez municípios com mais vítimas de covid são Rio (14.526), São Gonçalo (961), Duque de Caxias (895), Nova Iguaçu (846), Niterói (675), São João de Meriti (578), Campos dos Goytacazes (524), Belford Roxo (372), Petrópolis (319) e Magé (287).

O maior contingente de infectados pela covid-19 está na capital, com 160.542 casos confirmados. Em seguida vêm Niterói (22.556), São Gonçalo (17.936), Belford Roxo (13.141), Duque de Caxias (12.982), Macaé (12.386), Volta Redonda (12.016), Teresópolis (11.835), Campos dos Goytacazes (11.598) e Nova Iguaçu (9.512).