Estado de São Paulo tem aumento nos casos de homicídios e latrocínios

Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública - (Foto: Werther Santana/Estadão)

O número de homicídios dolosos – aquele com intenção de matar – aumentou no estado de São Paulo no mês de agosto deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado, passando de 203 para 213 casos, uma variação de 5%. O número de vítimas deste delito também cresceu, de 210 para 225, na comparação anual para o mês de agosto, uma variação de 7,14%. Os dados, divulgados hoje (25), são da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo.

As ocorrências de latrocínio – roubo seguido de morte – também aumentaram, passando de 10 para 14, na mesma base de comparação. O número de vítima deste crime passou de 11 para 15 pessoas. A lesão corporal seguida de morte registrou mais casos em agosto deste ano, na comparação com o ano passado, passando de 7 para 10 casos.

Segundo informações da SSP, as taxas de homicídios dos últimos 12 meses (de setembro de 2019 a agosto de 2020) ficaram em 6,46 casos e 6,74 vítimas de homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes.

Entre os índices em queda no mês de agosto no estado, estão roubos e furtos em geral e de veículos, nos roubos de carga e nos estupros. Nos roubos em geral a redução foi de 29,1%, ou 6.386 casos em números absolutos, passando de 21.938 em agosto do ano passado para 15.552 em agosto deste ano.

Os roubos de veículos caíram de 3.554 para 2.149, uma variação de 39,5% ou 1.405 a menos em números absolutos. Também houve diminuição de 29,4% nas ocorrências de roubos de carga, passando de 592 para 418. Já os roubos a banco aumentaram de um para três.

Os furtos em geral e de veículos tiveram queda de 32,6% e 35,5%, respectivamente. No primeiro, o total passou de 42.936 para 28.933. No segundo, de 7.904 para 5.098.

Os estupros diminuíram 9,3%, passando de 1.051 para 953 casos, na comparação entre os meses de agosto de 2019 e 2020.