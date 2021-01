'Estadão' faz correção ao vivo da prova de Redação do Enem - ( Foto: Estadão )

O Estadão entrevista ao vivo neste domingo, 17, às 19h15 a professora de Redação e Gramática do Curso Objetivo Paula Nogueira, sobre a prova de Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O exame será aplicado neste domingo, 17, e, além de responder às questões de Ciências Humanas e Linguagens, os candidatos devem escrever um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema pedido.

A prova de Redação é um componente importante na nota dos candidatos. O texto deve seguir parâmetros definidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep). Na entrevista, a professora Paula, vai apontar quais caminhos o estudante poderia seguir para abordar o tema de modo a construir um texto bem avaliado.

A entrevista será transmitida neste domingo, 17, às 19h15, pelo canal do Estadão no YouTube, pelo Facebook e pelo Linkedin.