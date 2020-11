Esperado para chuva em Campo Grande até o fim do mês é de 164 e 205 milímetros

A chuva causou diversos estragos nesta semana no Centro de Campo Grande - (Foto: Denilson Secreta)

Com previsão de dar uma trégua até o fim desta semana, o esperado de chuva em Campo Grande no mês de novembro é de 164 e 205,0 mm. Conforme o meteorologista Nathálio Abraão, a média até hoje (11) na Capital é de 60 mm.

Ele ainda aponta que entre os dias 9 e 10, a quantidade de água caída em diversas regiões:

Carandá Bosque e Shopping Campo Grande - 31 mm

Córrego Anhanduizinho - 64 mm

Panamá - 56,4 mm

Santa Luzia - 75 mm

UPA Aparecida Gonçalves – 84 mm

Vila Popular - 55,2 mm

Segundo dados de climatologia do Instituto Nacional de Meteorologia, o esperado de precipitação para Estado durante o mês de novembro varia entre 150 a 200 milímetros com os maiores acumulados se concentrando nas regiões norte e nordeste do Estado, associado aos corredores de umidade e zonas de convergência que se iniciam nesta época do ano.

O modelo estima acumulado de precipitação acima da média em todas as regiões do Estado em média de 50 milímetros. As chuvas poderão ter maiores acumulados sobre as regiões de sudoeste e sul em até 100 milímetros a mais do que o esperado.