Especialista dá dicas para as dicas de bebidas tradicionais para a virada de ano

A virada de ano mais aguardada de todos os tempos. Essa certamente é a afirmação mais ouvida nesses últimos dias. O ano de 2020 está ficando para trás e o que muita gente quer é que o próximo venha com boas notícias. Mas como a pandemia ainda é realidade, para celebrar com cuidado, as grandes festas estão sendo trocadas por comemorações mais intimistas, apenas com amigos mais próximos ou familiares.

Nessas horas, vale apostar nas bebidas certas e nas doses adequadas para tornar a virada mais especial. O especialista em enogastronomia, Ivan Alves, sommelier da Galeria dos Vinhos, em Campo Grande, dá dicas para quem quer fazer as combinações perfeitas. Dentre os mais procurados estão os vinhos, frisantes, champagnes e espumantes. "Quem tem dúvida sobre qual tipo de bebida servir, o mais indicado é o espumante, que é um vinho gaseificado que pode ser branco, rosado ou rosé. "Ele proporciona a harmonização perfeita para qualquer prato já que ele tem a capacidade de limpar o paladar do gosto das comidas. Sabe quando bebemos água com gás para apreciar melhor o café? O espumante causa o mesmo efeito. Por isso o espumante pode combinar com qualquer prato, seja tender, peru, churrasco, arroz com passas", explica.

Na hora de escolher qual espumante levar, a dica é se atentar ao tipo dele em relação à doçura. "O brut é seco. Se quiser mais adocicado, opte pelo demi-sec ou semi seco e se quiser um mais docinho, leve o que trazer no rótulo moscatel ou simplesmente doce", sinaliza. Quem quiser inovar, pode apostar também em um drink feito com espumante. O drink aperol sprits é um dos mais simples de se elaborar e dão um charme ao brinde da virada. "Você coloca 50 ml de aperol, uma rodela de laranja, bastante gelo e completa com espumante", ensina Ivan.

Para diversificar, ofereça também opções de vinho ou cerveja durante a celebração e deixar o espumante para a virada. O especialista também orienta quanto a temperatura na hora de servir. "Vinho branco, rose ou vinho espumante, champagne ou frisante você pode gelar da mesma forma que gela a cerveja, podendo servir bem gelado para os convidados. Apenas o vinho tinto que você pode apenas resfriar".

Por fim, a dica de ouro do sommelier é beber muita água durante a celebração, mesmo entre os copos de bebidas. "Bebam água antes, durante e depois. Quem reclama de um vinho, dizendo que ele não é bom porque deu dor de cabeça no dia seguinte, ou qualquer outra bebida, na verdade é porque não consumiu água e a desidratação é o que traz a famosa ressaca ou enxaqueca. Não importa se vai tomar vinho, espumante, cerveja, drink, vodka, o segredo é a água", aconselha Ivan.

Pensando em quem vai celebrar em casa o Fort Atacadista traz uma grande variedade da bebida. "Tem tudo a ver com o Réveillon. É sem dúvida a bebida mais consumida", aponta a coordenadora de Marketing Regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte. Espumantes, destilados e vinhos tem valor que varia de R$ 15 a R$ 70 reais. Já para os consumidores que não abrem mão da cerveja, que não tem época específica no Brasil para o consumo, é nesse período que cresce a procura pelas cervejas de ingredientes nobres, como a Opa Bier, uma cerveja Premium Lager, exclusiva do Fort.

Outro benefício para os clientes é que, para as compras de produtos típicos dessa época, como peru e aves especiais, bacalhau, azeite, chocolate, vinhos e espumantes, as compras no atacarejo podem ser parceladas através do Vuon Card, cartão de crédito próprio da empresa, em até quatro vezes sem juros no cartão.

Onde encontrar - Na rede Fort Atacadista, que possui sete lojas em Campo Grande, o cliente pode aproveitar as ofertas exclusivas com o Cartão Vuon, com facilidades de pagamento. Diariamente as lojas abrem às 7 horas e seguem até às 22 horas. Somente no dia 31, véspera de Ano Novo, as unidades abrem às 6 e fecham às 20 horas. No dia 1º/01, as lojas estarão fechadas.

