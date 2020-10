Aulas presenciais das Escolas Estaduais de MS ficam suspensas até o final do ano

Outra novidade foi o início da transmissão das aulas pela TV Educativa, por meio do sinal digital no final do mês de maio. - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Durante live da Secretaria Estadual de Educação, realizada nesta segunda-feira, dia 05, o governador Reinaldo Azambuja informou que a conclusão do ano letivo nas Escolas Estaduais será de forma não presencial, e explicou como a administração estadual chegou a esta decisão.

Suspensas desde o dia 17 de março, as aulas deixaram de ser presenciais e passaram a ocorrer de maneira remota, a fim de conter a pandemia causada pelo novo coronavírus. Desde então, os 210 mil estudantes da REE contaram com diversas ferramentas para a execução das atividades de forma não presencial.

Para distribuição do conteúdo foram utilizados aplicativos e sites criados pelas escolas da REE, além do uso da plataforma Protagonismo Digital, que funciona como um acervo de ferramentas para o ensino não presencial.

Em abril foi lançada a parceria com a Google Inc. que possibilitou o acesso aos aplicativos da GSuite for Education, com e-mails criados para todos os estudantes e professores, viabilizando o acesso aos canais de suporte às aulas remotas. Ao todo, foram mais de 230 mil contas criadas.

Outra novidade foi o início da transmissão das aulas pela TV Educativa, por meio do sinal digital no final do mês de maio.