Escolas da REME destacam-se em programa de alimentação do Governo Federal

Duas unidades da Rede Municipal de Ensino/REME, a Escola Municipal de Educação Infantil/EMEI Coração de Maria e a Escola Municipal Prof. Fauze Scaff Gattass Filho, foram destaques na 3ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional/EAN do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE/MEC.

O objetivo da Jornada foi incentivar o debate e a prática das ações da EAN no ambiente escolar e dar visibilidade àquelas já desenvolvidas nas escolas públicas de educação infantil, cujo tema norteador foi a promoção da alimentação saudável e a prevenção da obesidade infantil na escola.

A Escola Municipal Prof. Fauze Scaff Gattass Filho, localizada no Jardim Carioca, entrou na publicação do livro do MEC na temática “Imagem Corporal e Bullying”, e tratou a questão da aparência física, transtornos alimentares e obesidade. Na escola foi trabalhada a percepção do corpo, de como a pessoa se enxerga, peso maior ou menor.

A escola concretizou o projeto com alunos do 5º ao 7º ano, ao longo de 2019. O trabalho, com os estudantes, envolveu didática com desenhos (de como eles se representavam), os quais foram colocados em exposição no pátio da unidade. Em seguida, os demais estudantes foram estimulados a tecer palavras positivas de cada desenho, com o intuito de os alunos avaliarem o modo que se enxergam e expressarem e o respeito de opiniões.

Para a diretora da Escola Fauze, Luciene Martins Cruz, os alunos aprenderam, com as atividades, a respeitar o próximo. “A escola sentiu que, para os alunos, foi uma prática inovadora. Por intermédio dos alunos do projeto de atletismo, teve início uma etapa de conhecimento e interação do corpo, com autoconhecimento, autoavaliação, percepção de como é visto por si e reconhecido pelos demais, com incentivo e respeito às opiniões.”

Os estudos, de acordo com a diretora, proporcionaram pontos importantes para os alunos conseguirem aceitar e compreender as particularidades de cada indivíduo, como uma pessoa singular, e em convívio em sociedade.

Na EMEI Coração de Maria, que fica no Bairro Coronel Antonino, as crianças aprenderam sobre o consumo de alimentos minimamente processados ou in natura. A intenção foi incentivar a alimentação saudável, com a temática “alimentação adequada”. Outra atividade foi o estímulo à brincadeira “amarelinha das refeições” que, no lugar de alguns números, foi utilizado o nome das refeições realizadas durante o dia.

Os trabalhos de orientação nutricional aos estudantes da REME e parcerias com o corpo docente das escolas, para projetos aliados à alimentação, na Secretaria Municipal de Educação/SEMED, estão sob a orientação das nutricionistas da Superintendência de Alimentação Escolar/SUALE, as quais, constantemente, visitam as unidades para acompanhamento.