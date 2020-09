Escolagov divulga projetos habilitados para concorrer ao Prêmio de Inovação na Gestão Pública

Diário oficial elenca 48 projetos inscritos nas duas modalidades do Prêmio - ( Foto: Governo do Estado MS )

Nesta terça-feira (22), a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) publicou os trabalhos habilitados e não habilitados, por modalidade, inscritos no XV Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública.

Ao todo, foram 48 projetos habilitados na fase documental, sendo 21 projetos inscritos na modalidade ‘Práticas Inovadoras de Sucesso’ e 27 na modalidade ‘Ideias Inovadoras Implementáveis’.

No edital, ainda constam três projetos inscritos na modalidade ‘Práticas Inovadoras de Sucesso’ que não foram habilitados com a respectiva fundamentação. Caso queiram, os interessados deverão apresentar recurso no prazo de dois dias úteis.

De acordo com a publicação, o recurso poderá ser preenchido no site específico do Prêmio para ser encaminhado eletronicamente à Escolagov. O endereço é http://www.servicos.ms.gov.br/premiogestao.

Após a fase de recursos, os membros da Comissão Julgadora começarão a avaliar os projetos inscritos nas duas modalidades que visam contribuir para a modernização da Administração Pública.

XV PRÊMIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA

Devido à pandemia de coronavírus, a temática desta edição é voltada para ações inovadoras que colaborem para o aprimoramento e tragam soluções para o serviço público em tempos de pandemia.

Serão premiados seis projetos, três de cada modalidade, somando o montante de R$ 24 mil. Os projetos que ocuparem o primeiro lugar receberão R$ 6 mil, os segundos colocados R$ 4 mil e os classificados em terceiro lugar R$ 2 mil cada.