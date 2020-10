Escolagov 20 anos: crescimento e posição estratégica tornam a instituição modelo de ensino

Criada pela Lei nº 2.155, de 26 outubro de 2000, a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) vem atuando na capacitação profissional de servidores públicos estaduais e usuários dos serviços prestados pelo Estado, mediante convênios ou contratos. Na semana em que completou 20 anos (27), o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Júnior, destaca o trabalho do órgão na sociedade civil. Outros servidores relatam a competências funcionais dentro do espaço.

Com uma estrutura bem delineada que começa desde o Conselho Administrativo e vai até as divisões de cada coordenadoria, a Escolagov desempenha função estratégica dentro do Governo do Estado. A instituição cresceu muito ao longo de duas décadas e, hoje, conta com uma gama de serviços oferecidos, que são: pós-graduação; prêmio sul-mato-grossense de inovação na gestão pública; programa de capacitação do servidor público (educação continuada); entre outros.

No início dos anos 2000, quando iniciaram as atividades, o espaço era pequeno e não contava nem com uma dezena de funcionários. O servidor Victor Manuel Lopes Figueiras, assessor de Tecnologia da Informação, foi convidado pelo primeiro diretor-presidente da instituição, José Carlos Gomes, e é o único desde a primeira gestão. Ele, melhor do que ninguém, acompanhou o crescimento físico e educacional do local, além de ser o primeiro professor da instituição.

Conforme Victor, “os primeiros cursos foram voltados para a área de informática, então nada melhor do que um técnico para poder dar essas aulas. Como eu tinha uma boa didática, ministrei cursos de softwares até a Escola de Governo criar uma estrutura de instituição para isso. Depois disso, foram feitas provas de aptidão para contratar pessoas de fora para dar aula, e assim começou a diversificar bastante o tipo de aula disponível para a necessidade do servidor público”.

No decorrer dos anos, a Escolagov mudou-se de sede no mínimo três vezes, permaneceu com a mesma legislação por 16 anos e contou com seis diretores-presidentes. Atualmente, pode-se notar que a instituição é referência a nível nacional, isso se dá através do processo que foi construído desde a primeira gestão, independente das realidades vividas. A diretora de Educação Continuada, Silvana Maria Marchini Coelho, descreve a fórmula por trás dos bons resultados que estão sendo colhidos.

“Sempre pensando no trabalhar em rede; considerar os levantamentos que foram feitos pela equipe do Ciclo de Desempenho de Gestão por Competência; no trabalho inicial de cada um dos coordenadores que nós tínhamos em cada uma das secretarias, que faziam o levantamento das necessidades dos servidores. Através dessas necessidades nós montávamos os nossos planos de cursos presenciais, e depois disso, com a saída dos cursos da ENAP da nossa plataforma, fazendo com que nós tivéssemos que produzir os próprios cursos, então isso levou a um plano de melhoria obrigatório da Escola de Governo”, explica Silvana.

A Escolagov, a partir de meados de 2016, passou a produzir os seus próprios cursos na modalidade à distância, como parte do ciclo de desempenho da Gestão por Competência. Outro marco no mesmo ano aconteceu através do processo seletivo de 2016, onde passou a contar com cursos em 62 áreas de atuação e funções e quatro atividades para atender as necessidades da Administração Pública Estadual. Conforme o relatório do quinquênio (2016 a 2020), o total de número de turmas entre os formatos presencial e EAD foi de 519, além de 58.139 matriculados e de 33.021 concluintes.

É certo que desde 2015, início da gestão Reinaldo Azambuja, uma das diretorias da instituição que expandiu suas atividades foi a de Planejamento e Desenvolvimento, que atua para firmar parceria com as universidades, fundações e organizações públicas e privadas no âmbito estadual e federal, a fim de desenvolver projetos, pesquisas, entre outros. Giovanna Ramos Auto, responsável pela Diretoria, destaca a mudança ocorrida na realidade das coisas.

“Hoje, o perfil do funcionário público mudou. Não existe mais essa coisa de ‘passei num concurso público, não vou me especializar’. E aos moldes da ENAP, a Escolagov tem tentado todas essas diretrizes, na parte de capacitação, na parte de valorização do servidor com o Prêmio de Inovação na Gestão Pública. Nós bem sabemos que este prêmio é referência, tivemos contato de outros estados perguntando como fazemos o mesmo, porque o servidor precisa desse reconhecimento”, diz ela, enfatizando o Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública.

Tal concurso já é bem tradicional desta história que começou há 20 anos atrás. Desde sua primeira edição, mais de 80 trabalhos inscritos por servidores foram premiados entre as duas categorias: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis. Outro feito da diretoria está nas parcerias e descontos, que permite ao servidor acessar à cursos de capacitação e formação. Ao todo, a parceria é firmada com 38 instituições de ensino vigente o qual já foram atendidos mais de dois mil servidores e familiares na facilitação do acesso à ensinos mais específicos.

Recentemente, consolidado em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (2018-2021) a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul trabalhou para a implementação e oferta de curso de pós-graduação em nível de especialização para os servidores efetivos do Estado. O credenciamento aconteceu em 2018, iniciando sua primeira turma de Gestão de Pessoas em novembro do ano seguinte. “Um dos maiores avanços foi a criação da pós-graduação na área de Gestão de Pessoas. Atingimos, no mínimo, um servidor de cada órgão, de cada Secretaria”, comemora Antonieta Colman dos Santos, que possuí cinco anos de Escolagov.

A atual gestão cumpre a missão da instituição que é de promover, desenvolver e coordenar as políticas de formação, aperfeiçoamento e valorização dos servidores, visando a modernização e eficiência. No governo, um dos pilares do Estado é a migração do analógico para o digital, algo que ocorreu de forma responsável e dinâmica. O diretor-presidente, Wilton Paulino Júnior, destaca que “todas as ações são muito importantes pois impactam no nível cultural dos nossos servidores e dos seus familiares”.

Segundo a presidência, impactos positivos são sentidos em todos as áreas. O sentimento que toda a equipe da Escola de Governo exprime é o de felicidade em ser a responsável pelo desenvolvimento do serviço público em Mato Grosso do Sul. O crescimento é resultado da dedicação sentida ao longo desses anos.

Davi Nunes Souza, SAD