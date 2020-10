Escola Estadual da Capital é revitalizada por meio de recursos trabalhistas

Os recursos permitiram a aquisição de novos mobiliários - (Foto: Divulgação/Facebook)

Quando a rotina presencial for retomada na Escola Estadual Aracy Eudociak, em Campo Grande, alunos e professores encontrarão alguns ambientes totalmente revitalizados. No local, foram investidos um valor de R$ 110 mil, a transformação da unidade escolar foi comemorada em cerimônia realizada na última segunda-feira (19).

Entre as mudanças realizadas está a sala dos docentes que foi reformada no intuito de propiciar um espaço mais adequado para o planejamento das aulas.

Os recursos permitiram a aquisição de mobiliários, como mesa de reuniões, estações individuais de trabalho e armários individuais, pintura do ambiente, restauração de itens como ar-condicionado e geladeira, além da troca do piso, forro e decoração do espaço com paisagismo.

A biblioteca escolar passa a contar com novas estações individuais de estudo, estantes planejadas para os livros, puffs para descanso e leitura, armários e balcão para recepção dos visitantes.

A procuradora-chefe do MPT-MS, Cândice Arosio pontuou a importância do espaço revitalizado para os alunos. “A biblioteca se transformou em um espaço de incentivo à leitura dos alunos. Não tem uma pessoa que entre lá que não tenha vontade de se aconchegar numa cadeira para poder desfrutar de um bom livro’, explica.

A diretora-adjunta da escola Maria Félix acrescentou que a reforma foi realizada em um momento oportuno. “Estamos muito contentes em poder oferecer este presente de Dia dos Professores para os nossos docentes. Eles estão enfrentando esse que pode ser o maior desafio profissional, que é lecionar a distância por um período tão prolongado, quando eles retornarem, serão surpreendidos com um espaço de acolhimento”, destaca.

Todo o dinheiro investido na escola é proveniente de multa aplicada no âmbito de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul. A ação aponta descumprimento de direitos trabalhistas por parte de empresa especializada em serviços terceirizados de segurança.