Escola de Paranhos recebe indicação de reforma da deputada Mara Caseiro

Deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) - (Foto: Luciana Nassar)

Sem reformas periódicas, a Escola Estadual Santiago Benites do município de Paranhos está com sua estrutura física extremamente danificada, necessitando com urgência de obra de revitalização e reestruturação. Diante disso, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), apresentou indicação ao Governo do Estado, em especial às secretarias de Infraestrutura e de Educação, pedindo a realização de obras necessárias para tornar o ambiente escolar seguro e adequado.

Com etapas educacionais que vão desde o ensino fundamental, ensino médio, educação para jovens e adultos (EJA) até o atendimento educacional especializado, a Escola Estadual Santiago Benites possui quase mil alunos e 26 funcionários. “É uma escola importante para as pessoas de Paranhos, mas infelizmente, a última reforma feita ocorreu há dez anos.Isto, sem dúvida, torna o ambiente escolar instável, perigoso e de alto risco para toda a comunidade, além de prenunciar possíveis desastres”, disse Mara Caseiro.

Para descrever o cenário em que se encontra a escola, funcionários e representantes do município enviaram fotos à deputada, mostrando as péssimas condições dos banheiros, do sistema hidráulico, das paredes com rachaduras e das várias infiltrações. “As estruturas prediais precisam de reparos periódicos para que apresentem um bom nível de segurança, quanto mais escolas, que recebem, diariamente, inúmeros alunos, além de abrigar vários professores e corpo administrativo. Desta forma, apresentei a indicação e espero que brevemente a população de Paranhos tenha uma escola propícia para o ambiente pedagógico”, comentou a parlamentar.