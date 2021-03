Escola da REME atua para prevenir acidentes domésticos

Escola Municipal Nicolau Fragelli - (Foto: Reprodução)

Para orientar pais e alunos, durante o período de isolamento social, a Escola Municipal Nicolau Fragelli, localizada no Bairro São Francisco, realizou a “Semana de prevenção de acidentes”. Com vídeos gravados pelo médico ortopedista Leonardo Pozzobon, as famílias e estudantes foram alertadas sobre os acidentes domésticos e como evitá-los.

A atividade foi realizada por conta da preocupação da direção da escola, que levou em consideração o possível aumento de casos de acidentes domiciliares, devido à maior permanência das crianças em casa, já que participam das aulas remotamente. O alerta vale para todos os pais ou responsáveis.

“Sabemos que 90% dos acidentes podem ser evitados, com medidas simples e eficazes de mudança de comportamento e de adequação de ambientes. A divulgação de vídeos e de cartilhas de prevenção buscam exatamente isso, por meio de orientações e alertas sobre as principais causas de acidentes domésticos”, explica o médico.

Nos vídeos, o profissional orientou em relação aos primeiros socorros e em relação à procura do atendimento médico precoce, para a identificação de sinais de alerta e de gravidade em um acidente. “Gostei muito da atividade sobre acidentes domésticos, achei de muita relevância. Os pais e as crianças têm que se conscientizar, porque os acidentes domésticos acontecem todos os dias. É importante saber o que devemos fazer para evitar que eles ocorram. Se o conhecimento é repassado, é melhor para alertar e tirar todas as ciladas de dentro de casa”, afirma Fernanda Maciel dos Santos Mattos, mãe da aluna Milena, do 3° ano.

Para que os alunos assimilassem as informações repassadas pelo médico, nas videoaulas, os estudantes produziram desenhos, com os itens que podem estar em uma caixa de primeiros socorros. “É muito importante implementar uma relação de proximidade e apoio às famílias, nesse momento de aulas remotas, e proporcionar informações para o aprendizado. A escola conta com uma rede de profissionais que se voluntariam para gravar videopalestras para as crianças”, explicou o diretor da unidade, Rosivaldo Alves Oliveira.

Todos os alunos da escola participaram das atividades, desde o grupo 5 da educação infantil até o 5° ano do ensino fundamental, um total de aproximadamente 300 crianças, com as famílias. “Em tempos de pandemia, as crianças ficam mais suscetíveis a qualquer acidente doméstico. A minha filha amou a atividade desenvolvida pela escola. Ela assistiu o vídeo, colocou no papel os principais acidentes e depois fez um desenho. Ela aprendeu bastante”, concluiu Fernanda, sobre a atividade proposta.

A escola desenvolve atividades voltadas à prevenção de acidentes desde o início das aulas remotas, em março de 2020. À época, foi distribuído um gibi do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, que trabalha o assunto de forma lúdica