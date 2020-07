Esap realiza webinar sobre treinamento para o PGE.Net

O treinamento será 100% on-line - (Foto: Getty Images)

Em época de descobertas e reinvenções, em especial na área profissional, ocasionadas principalmente pela crise do novo coronavírus a necessidade de capacitação tornou-se uma realidade constante.

Dessa forma, a Escola Superior da Advocacia Pública (Esap), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), oferece mais uma vez qualificação para procuradores do Estado, procuradores de Entidades Públicas (PEPs), servidores públicos e estagiários vinculados à instituição.

O webinar “Oficina de Treinamento PGE.Net” tem como objetivos a atualização do público-alvo para a utilização correta e precisa das ferramentas da plataforma PGE.Net, também conhecida como SAJ Procuradorias e a preparação para a execução das diversas tarefas inerentes aos cargos, via PGE.Net, potencializando o uso da ferramenta, relembrando os procedimentos disponíveis que podem auxiliá-los e apresentando as novidades da ferramenta.

As inscrições estão abertas de 24 a 30 de julho (até às 12h) por meio do link http://www.cursos.ms.gov.br/Esap . Serão oferecidas 80 vagas.

Durante dois dias – 31 de julho e 7 de agosto –, das 14h30 às 16h30, o instrutor da oficina será o técnico Alexandre Aguena que dará as explicações e orientações necessárias para o bom andamento do evento. Todo o evento será on-line.

SAJ Procuradorias

O PGE.Net ou SAJ Procuradorias é um sistema que trata de uma ferramenta completa de trabalho, permitindo a elaboração de peças com acesso em tempo real à movimentação dos processos no sistema do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

O Sistema de Automação da Justiça para Procuradorias (SAJ Procuradorias) é a solução que promove uma expressiva redução no tempo de ajuizamento. Integrado ao TJMS, apoia no controle de prazos, automatiza o recebimento de intimações e viabiliza o aumento expressivo da arrecadação tributária, tudo sem a necessidade de controles paralelos de agendas, cronogramas e editores de textos.

Assim o PGE.Net garante mais celeridade na prestação das atividades. Atualmente estão cadastrados à plataforma 464 usuários e registrados 121.816 processos ativos.