ENTREVISTA: Jaime Verruck, da Semagro, explica importância das obras entregues em Porto Murtinho, para o País

Com as obras entregues em Porto Murtinho, o Governo do Estado, dá mais um passo para a criação de um novo corredor logístico para Mato Grosso do Sul - pela hidrovia. Nós conversamos com o titular da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, e ele explicou em detalhes a importância desse obra, que é parte de um projeto ainda maior.

Outros três projetos para instalação de novos portos estão em andamento.

Toda essa articulação de desenvolvimento para a região Sudoeste do Estado, que está diretamente vinculado a instalação desses portos, transformam a cidade de Porto Murtinho em um novo hub logístico.

Na implantação do contorno rodoviário de Porto Murtinho, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul investiu R$ 25,2 milhões.

Katiuscia Fernandes - Subcom