Entidades que ajudam famílias carentes e microcéfalos recebem R$ 94 mil do Comper

Na manhã do último sábado (7), no Hiper Center Jardim dos Estados, as entidades Associação Amigos de Maria e Associação Renasce uma Nova Esperança, receberam R$ 47.352,12 cada uma, totalizando R$ 94.704,24 - (Foto: Roberto Higa)

Na manhã do último sábado (7), no Hiper Center Jardim dos Estados, as entidades Associação Amigos de Maria e Associação Renasce uma Nova Esperança, receberam R$ 47.352,12 cada uma, totalizando R$ 94.704,24. Foi a segunda entrega do Troco em Dobro, instituído neste segundo semestre, como reforço ao projeto Troco Solidário, no intuito de contemplar não só uma, mas duas entidades assistenciais, até dezembro, totalizando seis.

O Troco Solidário foi criado em 2007, a partir de um projeto abraçado pelo setor de relacionamento e eventos do Comper de Campo Grande, e depois estendido à bandeira Fort Atacadista e às lojas Comper nos estados em que há empreendimentos do Grupo Pereira. No caso do Comper, uma instituição é beneficiada a cada dois meses e entre setembro e outubro a escolhida foi a Associação Amigos de Maria, que há 12 anos presta atendimento a 130 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Jardim Noroeste, contribuindo com novas perspectivas para crianças, por meio de atuação multidisciplinar.

Conforme Caroline Mendes Dias, presidente da entidade, as arrecadações foram prejudicadas neste ano, em decorrência da pandemia do coronavírus e diante disso, a verba arrecadada será investida em pagamentos de funcionários e projetos, como da horta e biblioteca comunitárias, além da manutenção local. "A Covid também deixou muitas famílias desempregadas, as crianças em casa e sem aula, com mais consumo de alimentos. Durante esse período estamos mantendo a distribuição mensal de cestas básicas e materiais lúdicos e de higiene às crianças".

Atualmente, três projetos vêm sendo desenvolvidos pela Associação Amigos de Maria, que são: 'Famílias', voltado para palestras, oficinas e cursos com mulheres; 'Nascer Bem', que acompanha a gestação visando diminuir a mortalidade infantil, e 'Autonomia', que garante educação, arte e cultura para crianças de 7 a 11 anos que ficam diariamente na sede.

Segundo Caroline, os projetos que o Troco Solidário propiciará que aconteçam são horta comunitária agroecológica, biblioteca comunitária no bairro, ações de arte e lazer no projeto Autonomia, cursos de formação no projeto Famílias e compra de mesa de ping pong para a sede.

Já a Associação Renasce uma Nova Esperança, fundada em 7 de fevereiro de 2007, atende pessoas com microcefalia, hidrocefalia, paralisia cerebral, autismo e Síndrome de Down. Neste ano, em janeiro, a entidade já havia recebido R$ 28.762,77 da Rede Comper de Supermercados, por meio Troco Solidário, e usou a verba para deixar organizada a documentação de construção da nova sede, localizada em um terreno próprio no Jardim Imá, região Oeste de Campo Grande.

Agora, com o dinheiro do Troco em Dobro, parte da construção contará com os recursos de R$ 47.352,12, conforme Lana Machado Macedo, gerente administrativa da entidade. "A base da nossa obra já foi alicerçada e esse valor nos ajudará muito a acelerar as obras, contudo, por causa da pandemia, nossos pacientes passaram a ser atendidos em casa e passamos a comprar cestas básicas para que eles e suas famílias fiquem assistidos".

Trinta e nove crianças de 0 a 16 anos com microcefalia, hidrocefalia, paralisia cerebral, autismo e Síndrome de Down são atendidas e contam com serviços de fisioterapia, hidroterapia, assistência social, psicologia e terapia ocupacional, no entanto, diante do coronavírus, os atendimentos em casa são realizados por equipe multidisciplinar composta por psicóloga e assistente social.

A união faz a força – Como o Grupo Pereira possui lojas em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e Distrito Federal e todas aderem ao programa que convida clientes a arredondarem o seu troco no final de cada compra, por meio da soma de esforços de todas as praças, já foram doados mais de 11 milhões de reais a 365 instituições assistenciais, impactando e promovendo a melhoria da qualidade de vida de mais de 250 mil pessoas. "Os nossos clientes são os responsáveis pela doação espontânea do arredondamento de seus trocos. Essa ação muda a vida de milhares de pessoas e por isso agradecemos muito. Os clientes são o pilar desse programa", diz Beto Pereira, presidente do Grupo Pereira.

As entregas do Troco Solidário em dobro pelas bandeiras do Grupo Pereira (Comper e Fort) devem totalizar 2 milhões de reais até o fim do ano.