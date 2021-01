Entidades de MS podem consultar gratuitamente material de apoio elaborado pela Sedhast

Já está disponível para consulta o ‘Guia de Orientações das Organizações da Sociedade Civil de MS’ elaborado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), via Superintendência da Política de Direitos Humanos (SUPDH). O download gratuito pode ser feito aqui, ou na aba de downloads da página da Sedhast na internet: www.sedhast.ms.gov.br

Com as retomadas das atividades de todo começo de ano é normal surgirem dúvidas por parte das Organizações da Sociedade Civil (OSC’s). O guia é importante instrumento para uma consulta fácil e ágil, mas dúvidas também podem ser dirimidas com apoio da equipe da Sedhast.

Na Sedhast as OSC’s são atendidas na Superintendência da Política de Direitos Humanos, por meio da Coordenadoria de Apoio às Organizações da Sociedade Civil (Caosc). Informações e eventuais dúvidas podem ser sanadas pelo telefone (67) 3318-4178 e 4199.

O material, com 45 páginas, faz honra ao nome ao trazer, passo a passo, informações muitas vezes encontradas em separado. Para as Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) já existentes e também para aquelas em período de formação, muitas dúvidas podem ser sanadas em uma leitura fácil. O guia foi pensado, escrito e diagramado por servidores da Sedhast.

“É uma forma que pensamos para colocarmos as principais informações de interesse das OSC’s em um único formato, que fosse de fácil manuseio e com uma leitura simples. Mas ainda assim, após a leitura do guia, se ainda restarem dúvidas para as entidades de MS estamos com o nosso atendimento na Sedhast via Coordenadoria de Apoio as Organizações da Sociedade Civil (Caosc)”, destacou Ana Lúcia Américo, superintendente da Política de Direitos Humanos da Sedhast.

Leomar Alves Rosa - Sedhast