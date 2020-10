Ensino médio da rede privada voltará presencialmente ainda em outubro

A medida vale para alunos do ensino médio de instituições particulares - (Foto: JF Diório/Estadão)

Em reunião na tarde desta quinta-feira (01) entre representantes da prefeitura, Ministério Público e das instituições de ensino privado, ficou decidido que as aulas do ensino médio voltam a partir do dia 19 de outubro nas escolas da rede privada da Capital.

Contudo, até a data algumas questões deverão ser consideradas, como a taxa de ocupação de leitos na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Campo Grande, que terá de ser menor que 75%.

Os pedidos para a reabertura das instituições ocorrem devido à proximidade das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e a preocupação com o preparo dos alunos para tanto.

No dia 21 de setembro houve o retorno do ensino infantil, que por conta do bom desempenho desse público é que a decisão foi tomada hoje, conforme avaliou um representando da prefeitura da Capital. Segundo a vigilância sanitária, de 49 escolas vistoriadas, 17 apresentaram irregularidades, porém tudo já foi ajustado.

Ainda ocorrerão outras discussões para definir quando os alunos a partir dos 7 anos de idade poderão voltar às aulas presencialmente. As escolas sugerem a participação desse público em virtude de ser uma faixa etária em alfabetização.