Engenheiros mecânicos realizam evento on-line em agosto

Acessibilidade de inspeções em veículos transportes escolares será o tema do VII Engemec MS - Encontro Regional - (Foto: Reprodução)

Acessibilidade de inspeções em veículos transportes escolares será o tema do VII Engemec MS - Encontro Regional dos engenheiros mecânicos e industriais de Mato Grosso do Sul. O evento acontece nos dias 5 e 6 de agosto de 2020 das 14h às 17h, e será totalmente online.

De acordo com o procurador Sérgio Caribé supervisor de políticas de acessibilidade do Tribunal de Contas da União, o evento é uma grande oportunidade de discutir temas interessantes ao setor. "A acessibilidade transporte escolar como instrumento de concretização do direito à educação", salientou.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na www.abemecms.org.br.o evento conta com o apoio do Confea, CREA, a Mutua entre outras entidades.

Confira a programação:

05/08/2020 (quarta-feira)

Tema: Acessibilidade em transporte escolar

Mediador: Eng. Mecânico Marco Aurelio Candia Braga – FENEMI

14h: Abertura

14h15: Palestra CREA-MS e Mútua

14h45: “Acessibilidade no transporte escolar como instrumento de concretização do direito à educação” - Procurador Sérgio Caribé (TCU)

15h15: “Isenções em transporte de acessibilidade” - Lealdo Belotto (Saga Isenções)

16h15: “Acessibilidade e a mobilidade para estudantes da área urbana e rural” - Eng. Civil Jary Castro

16h30: Debate: Eng. André Canuto (Detran-MS); Eng. Leonardo Limberger (ABEMEC-MS); Eng. Waldimir Teles Filho (ABEMEC-MG); Eng. André Carvalho (ABEMEC-RJ); Procurador Sérgio Caribé (TCU)

06/08/2020 (quinta-feira)

Tema: Inspeção de ônibus escolar

Mediador: Eng. Mecânico Manoel Rodrigues de Lima Neto (ABEMEC-MS)

14h: “Inspeção em veículos de transporte escolar” Eng. Waldimir Teles Filho (ABEMEC-MG)

15h30: "Inspeções para modificações de veículos de transporte escolar" Eng. Daniel Bassoli (ABEMEC-MG)

15h45: “Legislação em Mato Grosso do Sul” - Eng. André Canuto (Detran-MS)

16h: Debate: Eng. Marco Aurélio Candia Braga (FENEMI); Eng. Leonardo Limberger (ABEMEC-MS); Eng. Waldimir Teles Filho (ABEMEC-MG); Eng. André Carvalho (ABEMEC RJ); Eng. Daniel Bassoli (ABEMEC-MG)