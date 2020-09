Engenheiro egresso da USP fará palestra sobre práticas em Engenharia de Produção

Evento será transmitido pela internet - (Foto: Reprodução/UFMS)

Acontece na próxima quarta-feira (30) o encontro virtual do Ciclo de Palestras de Práticas em Engenharia de Produção “O engenheiro no mercado de trabalho”. Organizado pelos alunos do oitavo semestre, o evento contará com a presença de Eduardo Freme, engenheiro mecânico pela USP e atual Country Manager para a ASICS Colômbia, América Central e Caribe.

Freme explicará sua rotina na corporação e sua trajetória. Também irá aconselhar e solucionar eventuais dúvidas sobre o mercado de trabalho para engenheiros.

“Nosso dia a dia no trabalho é intenso, muito focado em uma série de urgências e problemas do negócio. Quanto tenho contato com os estudantes e professores universitários, percebo o quanto o mundo é muito mais amplo. Eles trazem perguntas interessantes, pontos de vistas diversos, conhecimentos e vivências ricas”, afirma Eduardo.

O objetivo é de realizar as palestras até o início de dezembro. “Resolvemos abrir a todos os alunos da UFMS, oferendo declaração de participação para atividades complementares”, explica Francisco Bayardo, professor de Práticas em Engenharia de Produção.

Para quem se interessar, será possível assistir ao evento das 18h30 às 21h pelo link https://www.even3.com.br/ciengropraticasiv/