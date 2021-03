Energisa MS recebe prêmio da Fundação Nacional da Qualidade pelo desempenho na gestão

O anúncio da premiação na categoria Bronze no prêmio Melhores em Gestão 2020 aconteceu em cerimônia virtual transmitida pelo Youtube, às 15h - (Foto: Reprodução)

A Energisa Mato Grosso do Sul recebeu nesta terça-feira (16) mais um prêmio nacional. A Fundação Nacional de Qualidade (FNQ) reconheceu pela primeira vez a distribuidora pelos resultados no desempenho de sua gestão, podendo ser considerada como referencial de excelência em muitas práticas. O anúncio da premiação na categoria Bronze no prêmio Melhores em Gestão 2020 aconteceu em cerimônia virtual transmitida pelo Youtube, às 15h.



Em um ano marcado pelos impactos da pandemia de Covid-19, a concessionária superou desafios e avançou no aprimoramento de seus processos. Com mais de um milhão de clientes em 74 municípios do estado, a Energisa garantiu melhorias na prestação do fornecimento de energia de modo a promover o aumento da produtividade, qualidade da gestão e da competitividade das organizações.



Com base em um modelo de gestão integrado que se desdobra da alta liderança para todos os colaboradores nos seus mais diversos níveis de atuação, a distribuidora busca o engajamento e comprometimento com a estratégia e transparência. O ciclo de 2020 se encerrou com 1295 colaboradores próprios e 941 terceirizados, distribuindo 5.768,1 GWh de energia (mercados cativos e livre), através de 99.857 quilômetros de rede de distribuição e 3.889 quilômetros de linhas de transmissão.



“O Modelo MEG nos proporciona uma visão ampla da organização. Com uma liderança engajada conseguimos desenvolver nosso time para que cada um entenda o seu propósito e o quanto as suas contribuições são importantes. Sermos reconhecidos em meio a um cenário desafiador como este da pandemia, ganha um significado ainda mais valioso, de que acertamos na estratégia em busca da melhoria em nossos processos”, afirmou o diretor-presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes.



Excelência - A Energisa MS aplica o Modelo de Excelência da Gestão (MEG), de forma a promover o aprendizado contínuo através da autoavaliação da organização; prática que também possibilitou o reconhecimento à empresa no Prêmio Qualidade da Gestão do estado de Mato Grosso do Sul. Em 2019, a distribuidora conquistou o Troféu Ouro, e em 2018, o Troféu Bronze na categoria Rumo à Excelência.