Encontro online sobre acessibilidade no transporte escolar mostra que ações devem ser feitas no presente

Evento online reuniu engenheiros de todo País - Reprodução

“Fazer um evento de acessibilidade em transporte escolar foi uma das minhas grandes realizações como engenheiro”. A afirmação foi feita pelo presidente da Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (Fenemi), engenheiro mecânico Marco Aurelio Candia Braga, um dos coordenadores do VII Encontro Regional de Engenharia Mecânica e Industrial de Mato Grosso do Sul. O evento totalmente online reuniu especialistas de várias partes do Brasil durante os dias 5 e 6 de agosto, das 14h às 17h, para debater acessibilidade e inspeções em veículos de transporte escolar. Promovido pela Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos de Mato Grosso do Sul (Abemec-MS), o encontro foi gratuito e realizado na modalidade online. E mais teve participação de interprete de libras e close caption.

“O transporte escolar é essencial para o livre acesso dos estudantes à educação, principalmente, em áreas de zona rural. A garantia da acessibilidade e a segurança nestes transportes é indispensável na efetivação desse direito e o engenheiro mecânico é um dos responsáveis técnicos para supervisionar o cumprimento dessas garantias”, afirma o presidente da Abemec-MS, eng. mec. Manoel Rodrigues, ao justificar a importância do encontro online.

No primeiro dia de evento, foram apresentadas palestras sobre o Sistema Confea, Crea-MS e Mútua – entidades patrocinadoras do evento. A programação técnica teve início com a palestra “Acessibilidade no transporte escolar como instrumento de concretização do direito à educação”, ministrada pelo procurador Sérgio Caribé, do Tribunal de Contas da União. Em seguida, o tema abordado foi “Isenções em transporte de acessibilidade”, por Lealdo Belotto da empresa Saga Isenções. Encerrando o quadro de palestras, o engenheiro civil Jary Castro falou sobre “Acessibilidade e a mobilidade para estudantes da área urbana e rural.

O encerramento foi feito com debate entre os especialistas. A mediação ficou por conta do presidente da Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (Fenemi), engenheiro mecânico Marco Aurelio Candia Braga. “Muitas pessoas falam engenharia 2030, 2040... temos que realizar o presente, nunca jogar as ações para o futuro”, argumentou o presidente da Fenemi.

Já no segundo e último dia de encontro on-line, o tema tratado foi sobre inspeções em veículos de transporte escolar. O engenheiro mecânico Waldimir Teles, da Abemec-MG, apresentou a palestra “Inspeção em veículos de transporte escolar”. Também da Abemec-MG, o eng. mec. Daniel Bassoli debateu as “Inspeções para modificações de veículos de transporte escolar”. Do Detran-MS, o eng. mec. André Canuto, encerrou a programação de palestras falando sobre a Legislação da área em Mato Grosso do Sul.

O VII Engmec-MS recebeu o apoio da Fenemi e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência (Ampid).

O encontro completo e os conteúdos podem ser acessados, na conta da Abemec MS no Youtube.