Encerrada fase de teste do Urbanismo Tático que prepara José Antônio para novo corredor gastronômico

Novo corredor gastronômico - ( Foto: CG Notícias )

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) começaram, nesta manhã, a desmontar a estrutura de Urbanismo Tático na Rua José Antônio, no centro da cidade. Finalizada a fase de testes, o próximo passo é a análise do que pode ser incorporado ao projeto final, previsto para começar neste primeiro semestre de 2021.

O projeto, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), contou com o apoio de várias secretarias municipais, de empresários e da população do entorno do corredor gastronômico. Durante pouco mais de um mês, o espaço passou por testagem dos pontos de intervenção, locais que receberam parklets, pintura para alargamento das calçadas, equipamentos de ginástica, amarelinha e bolsões de convivência.

Utilizando materiais leves, de baixo custo e reversíveis, a metodologia do Urbanismo Tático teve o objetivo de testar soluções técnicas que possibilitassem o convívio em espaços públicos diante da pandemia do coronavírus. De antemão, alguns pontos já foram destacados como muito positivos pelos empresários, como a instalação do parklet e o alargamento das calçadas nas esquinas.

A empresária Lizandra Adriana da Silva, do restaurante Mineiro Delivery, ressaltou que o projeto trouxe mais alegria e cor para a rua. “Uma cidade colorida está oferecendo muito mais para sua população. Também destaco as plantas, que trouxeram mais vida. O bacana é que, muitas vezes as pessoas vinham perguntar sobre o projeto, conhecer de perto, e isso acabou até aumentando o meu volume de vendas”.

Durante o projeto, além das intervenções temporárias, a via recebeu melhorias na iluminação, poda de árvores e reparos de parte das calçadas. O projeto final da revitalização prevê ainda uma série de melhorias, como paisagismo, instalação de mobiliário urbano, pavimentação e padronização de calçadas. “Com o projeto de Urbanismo Tático, pudemos ter a ideia de equipamentos que podem melhorar a qualidade de vida do cidadão, que é o que buscamos através do Reviva Mais Campo Grande”, destaca a consultora socioambiental do Reviva, Juliana Casadei.