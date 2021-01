Cinco empresas de energia elétrica abre mais de 260 vagas de trabalho em MS

As vagas estão destinadas tanto para Capital, como para as cidades do interior - (Foto: Divulgação)

Cinco empresas de engenharia em redes de distribuição de energia elétrica - MPE, Engelmig, JS, Compel e Energy, estão ofertando mais de 260 vagas de emprego para profissionais especializados no setor em todo o estado. As empresas são prestadoras de serviço para a concessionária que atende 74 municípios de Mato Grosso do Sul.

As vagas estão destinadas tanto para Capital, como para as cidades do interior: Coxim, Paranaíba, Aquidauana, Corumbá, Jardim, Nova Andradina, Dourados, Ponta Porã e Naviraí.

Entre os cargos disponibilizados estão: técnico em eletrotécnica, eletricistas de redes de distribuição e auxiliar de montagem. Segundo a Energy, há também oportunidades para técnico de segurança; almoxarife e auxiliar administrativo.

Inscrições:

Os interessados devem enviar o currículo para as empresas conforme contatos abaixo:

MPE (Região de Parnaíba e Coxim e adjacências)

Nathalia Zanon: nathalia.zanon@mpeengenharia.com.br

Engelmig

Marcia Jatoba: marcia.jatoba@engelmig.com.br

JS

Evelyn Martins: adm.ms@jsoperacional.com.br;

Luis Fernando: luis.saueia@jsoperacional.com.br;

Eloah Marina: eloah.marina@jsoperacional.com.br;

Compel

Dalton Barros: dalton.barros@grupocompel.com.br

Energy

Recursos Humanos: rhpontapora@energy-al.com.br.