Empresário do ramo de refrigeração, João Judas, morre na Capital

João Judas, proprietário da Centro Oeste Refrigeração - (Foto: Reprodução/Facebook)

Morreu na tarde de hoje (2), em Campo Grande, o proprietário da Centro Oeste Refrigeração, João Judas. O empresário estava internado há 18 dias, pelo menos. Segundo informações de um amigo, João não teria resistido às complicações da covid e faleceu.

Também, pelas redes sociais, seu filho lamentou a perda. “Meu grande e melhor amigo, meu herói, meu professor, ser humano único, abençoado e que amava as pessoas, para mim a melhor pessoa e pai do mundo’’, se comoveu Fábio Dudas.

Amigos e pessoas próximas ao empresário publicaram em comentários na postagem de Fábio. Uma pessoa, que se identificou como parente, disse que recebeu com “muita tristeza a notícia do falecimento do meu primo João. Meus sinceros pêsames aos familiares e que DEUS os conforte durante esse triste momento de suas vidas”.

Segundo Dudas, o sepultamento de seu pai acontecerá amanhã (3), às 9h, no Cemitério Jardim das Palmeiras.