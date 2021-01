Empreendimento celebra 12 anos no Centro de Campo Grande

Em 12 anos, o Pátio Central Shopping transformou o cenário na região central da Capital - (Foto: Divulgação)

Em 12 anos, o Pátio Central Shopping transformou o cenário na região central da Capital. O empreendimento, inaugurado no dia 14 de janeiro de 2009 conta com mais de 50 lojas, opções em serviços de utilidade pública como Detran, Posto de Identificação, Uber e um mix variado e consolidado de lojas.

Com um fluxo de 3.800.000 pessoas por ano, o shopping do centro conta com lojas de grandes marcas como Casas Bahia, Marisa e Mega Jeans e empreendimentos como o restaurante Estação Zero, que compõe esta história e está há 12 anos na praça de alimentação.

O Pátio Central Shopping também já foi palco para a expansão de marcas como a Santa Fruta, que iniciou suas atividades com um quiosque há 6 anos e há 2 adquiriu uma loja na praça de alimentação e a Luzzony, que está há 9 anos no local e em 2020 expandiu para uma loja, atendendo a procura por óculos solares e de grau. Para 2021 um dos serviços públicos já está em processo de crescimento, o Detran passa a oferecer ao público os exames médicos e psicotécnicos à população agora com um fácil acesso dentro do Shopping do Centro.

Ao longo de mais de uma década, o centro de compras, contribui com a geração de emprego e renda, tanto dentre as equipes das lojas, quanto administrativa, tornou-se referência quando o assunto é alimentação, serviços e comodidade na região central, além de realizar diversas promoções e eventos que incentivam a cada dia a aproximação entre as famílias, fortalecendo o espaço como ambiente de destino, com o conforto e a segurança merecidos pela família campo-grandense.

Funcionamento - O Pátio Central é aberto de segunda a sábado das 8h às 19h e a Praça de Alimentação segue até às 20h.

Localização - Rua Cândido Mariano, 1380 e mais dois acessos, sendo eles, pela loja âncora Marisa, na Rua Dom Aquino, e o outro pela loja Mega Jeans, na Rua 14 de Julho.