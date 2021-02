Em visita a quatro cidades, Reinaldo Azambuja entrega e anuncia obras no valor de R$ 360 milhões

O governador Reinaldo Azambuja visita os municípios de Costa Rica, Porto Murtinho, Jardim e Guia Lopes da Laguna, nesta quarta-feira (10) e quinta-feira (11), para entrega de obras viárias e de saneamento básico e lançamentos de pavimentação e restauração de rodovias estaduais, cujos investimentos somam R$ 360 milhões. O pacote de obras faz parte do Programa Governo Presente.

Às 8h30 desta quarta-feira, Reinaldo Azambuja inaugura em Costa Rica uma obra estruturante, que reduzirá distâncias entre polos de desenvolvimento e garantirá escoamento a produção: a pavimentação de 61 km da MS-223, entre Figueirão e Costa Rica. Os investimentos somam R$ 99,9 milhões. O asfalto diminuirá o caminho entre Campo Grande e a divisa com Goiás em 90 km.

Ainda na quarta-feira, o governador visitará a cidade de Porto Murtinho, onde, às 15h20, entrega a implantação do contorno rodoviário, obra emblemática que garante acesso e rapidez no trânsito de caminhões aos terminais portuários procedentes dos centros produtivos de grãos do Estado. O novo acesso, de 7,19 km, retira o tráfego pesado do centro da cidade a partir da BR-267.

Água e esgoto

As entregas do Governo do Estado em Porto Murtinho somam R$ 33, 3 milhões, dos quais R$ 25,2 milhões aplicados no contorno rodoviário. Reinaldo Azambuja inaugurará ainda o trevo na BR-267, que disciplinará a movimentação de caminhões no posto de triagem para 400 veículos, implantado pela iniciativa privada para atender aos terminais portuários e ao setor aduaneiro do Corredor Bioceânico. Obra de R$ 2,5 milhões, recursos do Fundersul.

O governador também inaugurará outro empreendimento relevante para o setor produtivo da região: a ponte de concreto construída pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) na vazante II do Rio Branco, garantindo acessos à BR-267 e a MS-382 pela MS-458, ao custo de R$ 891 mil.

Às 17h, Reinaldo Azambuja entregará aos murtinhenses as obras de ampliação e melhorias da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) e implantação de reservatório de 700m³ e rede de distribuição de água, investimentos da Sanesul no valor de R$ 4,8 milhões.

Asfalto na MS-382

Na quinta-feira, o governador inicia sua agenda na cidade de Jardim, onde, às 8h30, visitará as obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em andamento no Bairro Vila Angélica. Os investimentos na infraestrutura urbana local somam R$ 9,6 milhões.

O maior volume de investimentos será anunciado pelo governador em Guia Lopes da Laguna, onde assinará, no mesmo dia, ordem de serviço para implantação asfáltica de 88 km na MS-382 e autorização para licitação de restauração de 52 km da mesma rodovia, trecho este entre Guia Lopes e Bonito. Os investimentos viários somam R$ 225,8 milhões.

O primeiro lote da obra de pavimentação da MS-382, no valor de R$ 85 milhões, com ordem de serviço, corresponde a 48 km, entre a BR-060 e a MS-270/MS-166. No mesmo ato, Reinaldo Azambuja autorizará a licitação do segundo lote, de 39,5 km (R$ 86,3 milhões).

Texto: Sìlvio de Andrade

Foto: Chico Ribeiro