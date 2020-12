Em três anos, IDAMS doa 3 mil livros de Direito Administrativo para entidades do Estado

Luís Cláudio Rodrigues Ferreira, presidente e Editor da Editora Fórum e João Paulo Lacerda, presidente do IDAMS - (Foto: Divulgação)

Nos últimos três anos, o IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul) doou 3 mil livros de Direito Administrativo para diversas entidades do Estado para auxiliar na qualificação de profissionais que assumem cargos na gestão pública em áreas estratégicas. De acordo com o presidente do IDAMS, João Paulo Lacerda da Silva, as doações são fruto da parceria com a Editora Fórum, maior em publicações de direito público no Brasil e referência obrigatória para os profissionais que lidam com o Direito, oferecendo o melhor do conhecimento jurídico brasileiro com foco na disseminação da cultura jurídica por todas as áreas.



Ele informa que, em 2018, foram mil obras repassadas à UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados). Já em 2019 foram mais mil publicações doadas para a Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Campo Grande, Câmara Municipal de Campo Grande, Escola da Advocacia-Geral da União no Estado, Câmara Municipal de Dourados, OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil no Estado), Defensoria Pública Estadual, Sanesul, Assembleia Legislativa e Escola da Procuradoria-Geral de Mato Grosso do Sul.



“Neste ano, doamos mais mil livros recebidos da Editora Fórum e que foram entregues aos servidores públicos do Estado e dos municípios de Mato Grosso do Sul, incluindo o MPE (Ministério Público Estadual), Aprems (Associação dos Procuradores de Mato Grosso do Sul), SAD (Secretaria Estadual de Administração e Desburocratização), TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), Escola de Governo da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Superintendência da Polícia Federal no Estado, Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), Prefeitura de Três Lagoas, Prefeitura de Corumbá e Prefeitura de Itaporã”, relatou o presidente do IDAMS.

João Paulo Lacerda reforça que essas doações são possíveis graças à atuação do editor e presidente da Editora Fórum, Luís Cláudio Rodrigues Ferreira. “Há três anos, nós mantemos essa parceria no projeto de produção bibliográfica com juristas de Mato Grosso do Sul e também na doação de obras jurídicas. Com isso, atendemos a demanda crescente por esse nicho do Direito, tendo em vista sua contribuição para o desenvolvimento de um serviço público de qualidade”, pontuou.



Além da doação de livros, mesmo com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o IDAMS promoveu inúmeras ações voltadas para o fortalecimento do Direito Administrativo no Estado “Nos mês de fevereiro, fizemos uma homenagem ao ex-procurador-geral de Justiça Paulo Passos e, em março, tivemos um grande evento presencial sobre estudo técnico preliminar e pregão eletrônico. Também promovemos em torno de 50 lives com autoridades e personalidades da sociedade, tratando sobre temas relevantes do Direito Administrativo. Enfim, apesar de ser um ano atípico, 2020 foi bastante produtivo”, finalizou o presidente do IDAMS.