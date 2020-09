Em Terenos, Sanesul aumenta cobertura da coleta de esgoto doméstico

Em Terenos, a Sanesul está executando as obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) - (Foto: ACOM/SANESUL)

Em Terenos, a Sanesul está executando as obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). Em Agosto de 2019, a empresa assinou a ordem de serviço para 20,4km de rede coletora de esgoto, 1.234 ligações domiciliares de esgoto, uma estação elevatória de esgoto bruto, entre outras obras complementares.

O valor deste investimento em saneamento é de R$ 3,5 milhões de reais. É um recurso da própria Sanesul, viabilizado junto a Caixa no âmbito do Programa Avançar Cidades.

Essas obras avançam nos bairros contemplados: Vila Ferreira; Vila Leandro Correa; Vila Heitor Rodrigues; Conjunto Camilo Boni; Jardim América e uma parte do Centro, 84% já concluídas.

O saneamento básico é um investimento em saúde pública essencial para o desenvolvimento das cidades, que o Governo do Estado de MS prioriza por meio da Sanesul.

Resumo de investimentos - Todo o abastecimento de água tratada e a coleta e tratamento de esgoto do município é realizado pela Sanesul.

Com mais essas obras, Terenos eleva sua conta de recursos recebidos da atual gestão para R$ 6,9 milhões, integralmente aplicados no setor.

Sobre o Programa Avançar Cidades - Na primeira etapa do Programa Avançar Cidades, que ocorreu em 2018, 16 municípios de Mato Grosso do Sul foram contemplados com o montante de R$ 190 milhões.

Em setembro de 2019, mais 16 cidades assinaram contratos do Programa, num total de R$ 119 milhões em investimentos.

Em 2020, a Sanesul tem novo grupo com mais 14 cidades que estão recebendo recursos para implantação ou ampliação do sistema de esgotamento sanitário, no total de R$ 136 milhões.