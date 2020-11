Em Taquarussu, casa própria e asfalto são ações do Governo do Estado

Escola Estadual Doutor Martinho Marques, incluindo a construção de quadra coberta com arquibancada - (Foto: Secom MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Principal reivindicação de Taquarussu no Governo Presente, a pavimentação e drenagem de ruas e de avenida no loteamento Hélio Batista Gomes já estão em execução. Somente em pavimentação são R$ 4,33 milhões investidos desde 2015 em Taquarussu, incluindo a Vila Caetano e a rua Dom Pedro I.

E já foram licitadas a implantação da rodovia MS-476, em um trecho de 5,3 quilômetros; e a reforma do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema.

No município, o sonho da casa própria já virou realidade para 60 famílias com a entrega de 20 casas do projeto de substituição de moradia precária e de 40 lotes urbanizados no Hélio Batista Gomes. E mais 30 famílias, no mesmo loteamento urbano, serão beneficiadas com moradias pelo programa FGTS Subsidiado.

Saneamento, segurança pública, saúde e educação também receberam investimentos. A Sanesul entregou mais de R$ 383 mil em obras. Na área de segurança pública, foram duas viaturas entregues: uma moto para a Polícia Militar e um carro para a Civil, além de munições, materiais e equipamentos para todas as forças.

Já na Educação, o investimento em reforma e melhorias da Escola Estadual Doutor Martinho Marques, incluindo a construção de quadra coberta com arquibancada. E na saúde, teve a reforma e modernização do Hospital Municipal Sagrado Coração de Jesus.